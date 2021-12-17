В Москве почтили память бойцов ФСБ

Церемония прошла на Николо-Архангельском кладбище

В преддверии Дня работника органов безопасности в Москве почтили память тех, кто ушел из жизни при исполнении служебного долга.

Церемония прошла на Николо-Архангельском кладбище. В ней приняли участие ветераны спецподразделений, кадеты и члены Общественной палаты. Они возложили цветы к памятникам на Аллее Героев спецназа ФСБ. Там похоронены бойцы, которые героически погибли в ходе операции по освобождению заложников во время теракта в Беслане в сентябре 2004 года.

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