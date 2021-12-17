Жителям Пальмы разрешили вернуться в дома после извержения вулкана

Несколько дней назад он прекратил видимую активность

Жителям испанского острова Пальма разрешили вернуться в свои дома после извержения вулкана. Несколько дней назад он прекратил видимую активность.

До этого три месяца подряд извергал лаву и выбрасывал в воздух тонны пепла и токсичного газа. Всё это сопровождалось подземными толчками. Более семи тысяч человек эвакуировали. Почти две тысячи строений оказались разрушены. В основном - жилые дома. Остальные предстоит отчистить от грязи. Многие засыпаны пеплом по самую крышу. На помощь пришли военные и тяжёлая техника. Большой ущерб нанесён экономике, по предварительным оценкам, около полумиллиарда евро. Сегодня власти королевства рассмотрят вопрос о новых мерах поддержки местного населения.

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