ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 3,5 млн россиян получили "Пушкинскую карту"

13:51
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Номинал карты увеличат до пяти тысяч рублей

За период, прошедший с начала реализации программы "Пушкинская карта", в ней зарегистрировались более 3,5 млн человек. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
В Думе предложили ввести "отцовскую карту"

Замглавы кабмина уточнила, что держатели карт потратили в учреждениях культуры уже свыше 1,42 млрд рублей, купив более 2,2 млн билетов на различные культурные мероприятия.

Голикова также напомнила, что с 1 января 2022 года номинал "Пушкинской карты" будет увеличен до пяти тысяч рублей (в настоящее время он составляет три тысячи рублей), сообщает ТАСС.

Молодые россияне могут по "Пушкинской карте" посещать музеи, выставки, театры. Средства на оплату билетов перечисляет на карту государство. Использовать "Пушкинскую карту" можно по всей стране.

Президент России Владимир Путин в качестве меры поддержки отечественного кино предложил разрешить использовать "Пушкинскую карту" для покупки билетов на российские художественные и документальные фильмы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Образцы "Пушкинской карты"
Образцы "Пушкинской карты"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.