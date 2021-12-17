Более 3,5 млн россиян получили "Пушкинскую карту"

Номинал карты увеличат до пяти тысяч рублей

За период, прошедший с начала реализации программы "Пушкинская карта", в ней зарегистрировались более 3,5 млн человек. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Замглавы кабмина уточнила, что держатели карт потратили в учреждениях культуры уже свыше 1,42 млрд рублей, купив более 2,2 млн билетов на различные культурные мероприятия.

Голикова также напомнила, что с 1 января 2022 года номинал "Пушкинской карты" будет увеличен до пяти тысяч рублей (в настоящее время он составляет три тысячи рублей), сообщает ТАСС.

Молодые россияне могут по "Пушкинской карте" посещать музеи, выставки, театры. Средства на оплату билетов перечисляет на карту государство. Использовать "Пушкинскую карту" можно по всей стране.

Президент России Владимир Путин в качестве меры поддержки отечественного кино предложил разрешить использовать "Пушкинскую карту" для покупки билетов на российские художественные и документальные фильмы.

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