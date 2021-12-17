Путин анонсировал трансформацию всей экономической жизни России

Президент заявил об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Владимир Путин в пятницу выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В этом году авторитетной организации, объединяющей крупнейшие компании страны, исполняется 30 лет. Президент подчеркнул роль, которую она играет в общественной жизни государства.

Путин также заявил: "Предстоит трансформация всей экономической жизни: это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание новых отраслей, и развитие инфраструктуры". По его словам, все эти задачи власти будут решать вместе с бизнесом.

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