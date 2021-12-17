Участницы "Московского долголетия" сшили одежду на Новый год

Пенсионеркам помогали дизайнеры
До нового года осталось всего две недели. Многие до сих пор не знают, в чём же встречать праздник. Для участников проекта "Московское долголетие" эта проблема точно решена.
Участницы проекта два месяца работали над созданием собственных коллекций. Конечно, им помогали профессиональные дизайнеры. Москвички сами выбрали в качестве источника вдохновения любимую эпоху в истории моды и внесли в строгие линии современные элементы.
Платья барокко стали пуховиками, элегантная классика обрела модный силуэт, а ткани с цветочным рисунком превратились в 3D-принт.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram