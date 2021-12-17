Ювелирные шедевры и канадский "Онегин": афиша на выходные в Москве

Где с пользой провести время?

Шедевры ювелирного искусства прошлого и современные арт-объекты, а ещё классика литературы - в новой трактовке и, конечно, сама предновогодняя Москва - чем не идеи для культурного отдыха в выходные? С чего начать?

В театре на Таганке премьера – "Онегин". Без фраков и кринолинов. Как здесь говорят, без нафталина. Зато с автобусом под названием "Санёк". Добро пожаловать на мюзикл "Онегин" - в жанре инди-рок!

Знатокам Пушкина смелость в восприятии не помешает. Авторы мюзикла – канадцы Амиэль Гладстоун и Веда Хилле - 5 лет назад перевели и перенесли роман Пушкина во времена хиппи. Постановщик русской версии Алексей Франдетти адаптировал уже их версию, переведя канадского "Онегина" на великий и могучий. А также сделал понятнее сюжетные линии, включая объяснение Татьяны с Онегиным.

В Историческом музее – удивительная по красоте выставка. Драгоценные часы, шкатулки, табакерки, созданные лучшими мастерами на протяжении трёх веков. Многие сокровища достали из запасников музея впервые.

"Это действительно прекрасные ювелирные работы, выполненные ювелирами Западной Европы, России, Франции, Великобритании", - рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Изящные бонбоньерки и табакерки могут очень много рассказать о тонкостях придворного этикета и менявшихся вкусах. Как и часы - карманные и наручные, каретные и дилижансные.

"Механизмы у них были своеобразные, потому что здесь был бой. И это необходимо было. Особенно, если путешествие происходило в ночное время, то не всегда можно было рассмотреть время на циферблате", - говорит старший научный сотрудник отдела драгоценных металлов Государственного Исторического музея Галина Крюк.

На выставке "Взмах радости" время и место известны точно. Арт-группа "Чемпионы мира" творила в Москве недолго – с 86-го по 88-ой год. Зато дерзко, весело и продуктивно. Создавая неофициальную постсоветскую культуру, художники щедро дарили посетителям свои работы. Так что нынешнюю экспозицию воспринимают как неожиданный подарок.

Радость в чистом виде можно испытать в столичных парках. Предновогодняя Москва манит, очаровывает, заряжает позитивом. На десятках катков царит особый мир – с миллионами огней, музыкой и улыбками. В Парке Горького все говорят об аромате праздника

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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