ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Археологи за год нашли в Москве около 275 тысяч артобъектов

15:08
  • пятница
  • 17 декабря 2021

650 предметов удалось отреставрировать

Около 275 тысяч артобъектов обнаружили столичные археологи в уходящем году. Работа шла на более чем 800 площадках.

В частности, были обнаружены игрушки XVI-XVIII веков. Лошадка со всадником, которой  играли маленькие москвичи времен Ивана Грозного пополнит  фонд Музея истории Москвы. Туда же  передадут и редкую свистульку XVII века. Всего в этом году удалось отреставрировать 650 предметов, в музей передано более 8 тысяч находок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Пресс-конференция "Итоги археологического сезона 2021 года"
Пресс-конференция "Итоги археологического сезона 2021 года"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.