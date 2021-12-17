Археологи за год нашли в Москве около 275 тысяч артобъектов

650 предметов удалось отреставрировать

Около 275 тысяч артобъектов обнаружили столичные археологи в уходящем году. Работа шла на более чем 800 площадках.

В частности, были обнаружены игрушки XVI-XVIII веков. Лошадка со всадником, которой играли маленькие москвичи времен Ивана Грозного пополнит фонд Музея истории Москвы. Туда же передадут и редкую свистульку XVII века. Всего в этом году удалось отреставрировать 650 предметов, в музей передано более 8 тысяч находок.

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