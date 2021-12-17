Инспекторы ДПС предотвратили трагедию в Чехове

Полицейские помогли потушить пожар

Сотрудники ДПС под Чеховым спасли кур. Для этого полицейским пришлось буквально в горящую избу войти. В деревне Волосово вспыхнул деревянный дом. Хозяева, разумеется, вызвали пожарных. Но дежурный отряд ГИБДД приехал раньше.

Не каждый день увидишь, как сотрудники ДПС в рабочее время гоняются за домашними курами, а вовсе не за нарушителями правил дорожного движения. На этот раз пришлось. Пернатым угрожала реальная опасность. Еще чуть-чуть, и огонь с горящего здания мог перекинуться на бытовку, где обитали несушки.

Сама хозяйка растерялась и едва успевала наблюдать, как отважные сотрудники ДПС ловили и выносили из курятника перепуганных птиц.

"Прибыв на место, увидели, что горит деревянное строение. Доложив экстренным службам, приняли первые меры для оказания помощи жителям", - сообщил Михаил Ярошенко, капитан полиции, сотрудник 8 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Профессиональным взглядом они сразу оценили уровень опасности. Спасали от пожара все, что может вспыхнуть моментально.

Газовые баллоны оттащили в сторону от огня. Если бы не капитан Михаил Ярошенко и старший лейтенант Вадим Домрачев, неизвестно, чем бы пожар закончился. Ведь к тому моменту, когда сотрудники ДПС попали на территорию, деревянная постройка полыхала вовсю. И был риск, что огонь может перекинуться на дом. В горящем здании людей не оказалось, но имущество нужно было спасать.

"Помогли, пожар начался сильный. Помогли баллон отнести, машину вытолкнуть. Аккумулятора там не было, пришлось толкать. Курочек, если бы не они, я бы не додумалась убрать. Перетащили кур, вообще молодцы ребята. Другие бы проехали мимо. А эти остановились, помогли. Большое им спасибо", - рассказала пострадавшая Вера Шадрина.

Помогали до приезда пожарных. Да так, что спасателям работы практически и не осталось.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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