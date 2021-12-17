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ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

13:50
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Банк России допускает возможность дальнейшего повышения

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на один процентный пункт - до 8,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

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"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в сообщении.

Как уточнили в ЦБ, приниматься решения по ключевой ставке будут с учетом оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

По данным Центробанка, на 13 декабря годовая инфляция в России составила 8,1%. Рост ВВП в 2021 году может составить около 4,5%. "Усилилось инфляционное давление со стороны рынка труда. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, несмотря на приток иностранной рабочей силы", - обратили внимание в ЦБ.

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