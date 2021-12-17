Госдума продлила "дачную амнистию" до 2031 года

Ею воспользовались более 14 миллионов россиян

Госдума России продлила действие закона о "дачной амнистии" еще на 10 лет – до 31 марта 2031 года.

Соответствующее решение принято в ходе заседания нижней палаты парламента, заявил ее спикер Вячеслав Володин.

Так называемая "дачная амнистия" позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса, на земельных участках, в отношении которых у россиян отсутствуют правоустанавливающие документы.

Закон не распространяется на расположенные на особо охраняемых территориях земельные участки, многоквартирные дома и дома блокированной застройки. Соответствующее решение было принято еще в рамках первого чтения.

С 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 14 миллиона заявителей, уточняет "Интерфакс".

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