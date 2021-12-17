Минтруд опроверг введение ежегодных новогодних выплат пенсионерам

Таких планов в настоящее время нет

Российские власти не обсуждают введение регулярных предновогодних выплат для граждан пенсионного возраста. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказал министр труда и социальной защиты населения России Антон Котяков.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов рассказал, что в правительстве обсудят законопроект о выплате россиянам "тринадцатой пенсии" для борьбы с бедностью в стране.

Думский комитет по труду подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам. В 2022 году на предложенные комитетом выплаты могло бы быть потрачено 786,2 миллиарда рублей.

Комментируя данную инициативу, Котяков отметил, что в настоящее время подобные выплаты в правительстве не обсуждаются, сообщает РИА Новости.

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