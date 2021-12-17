Мурашко: "омикрон" распространяется быстрее предыдущих штаммов

По-прежнему важно носить маски и соблюдать дистанцию
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее предыдущих.
"Немедицинские меры, например, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, - они по-прежнему важны. Важно соблюдение тех противоэпидемических мер, которые сегодня уже известны каждому жителю нашей страны, они должны сохраняться", - подчеркнул глава Минздрава (цитата по ТАСС).
Переболевших COVID-19 министр призвал пройти углубленную диспансеризацию.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила стремительное распространение "омикрона" по миру. Так, в Великобритании и в Африке уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится именно на этот вариант.
В России официально подтверждено 25 случаев "омикрона".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram