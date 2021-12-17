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Мурашко: "омикрон" распространяется быстрее предыдущих штаммов

14:21
  • пятница
  • 17 декабря 2021

По-прежнему важно носить маски и соблюдать дистанцию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее предыдущих.
Попова оценила состояние зараженных омикрон-штаммом россиян

"Немедицинские меры, например, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, - они по-прежнему важны. Важно соблюдение тех противоэпидемических мер, которые сегодня уже известны каждому жителю нашей страны, они должны сохраняться", - подчеркнул глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Переболевших COVID-19 министр призвал пройти углубленную диспансеризацию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила стремительное распространение "омикрона" по миру. Так, в Великобритании и в Африке уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится именно на этот вариант.

В России официально подтверждено 25 случаев "омикрона".

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