В 2022 году у российских болельщиков появится Fan ID

Дума приняла соответствующий закон

Госдума в пятницу, 17 декабря, приняла в окончательном третьем чтении закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).

В электронном документе будет сохраняться вся история действий его владельца на различных спортивных мероприятиях и соревнованиях.

Закон начнет действовать 1 июня 2022 года. Оформить Fan ID можно будет через интернет-портал государственных услуг, сообщает РИА Новости.

В 2018 году иностранные болельщики, оформившие FAN ID, и купившие билеты на матчи чемпионата мира в России, могли приехать в страну без визы. После завершения мундиаля Путин объявил, что обладатели паспортов болельщика получат право безвизового многократного посещения России до конца 2018 года.

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