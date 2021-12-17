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В 2022 году у российских болельщиков появится Fan ID

14:37
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Дума приняла соответствующий закон

Госдума в пятницу, 17 декабря, приняла в окончательном третьем чтении закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).
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В электронном документе будет сохраняться вся история действий его владельца на различных спортивных мероприятиях и соревнованиях.

Закон начнет действовать 1 июня 2022 года. Оформить Fan ID можно будет через интернет-портал государственных услуг, сообщает РИА Новости.

В 2018 году иностранные болельщики, оформившие FAN ID, и купившие билеты на матчи чемпионата мира в России, могли приехать в страну без визы. После завершения мундиаля Путин объявил, что обладатели паспортов болельщика получат право безвизового многократного посещения России до конца 2018 года.

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