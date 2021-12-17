МИД: отношения России и США подошли к опасной черте

Москва открыта для переговоров

Проекты соглашений по безопасности призваны становить нарастание клубка противоречий между Россией и США.

Отношения Москвы и Вашингтона подошли к опасной черте, заметил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Соединенным Штатам следует самым серьезным образом отнестись к предложениям Москвы о гарантиях безопасности.

"В условиях, когда наши отношения подошли по вине Вашингтона к опасной критической черте, необходимо срочнейшим образом предпринять конкретные шаги по снижению градуса конфронтации", - заметил дипломат.

Россия готова к переговорам с американцами "хоть завтра", в интересах всего мира снизить напряженность между странами, подчеркнул замминистра.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало у себя на сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО в целом и Соединенными Штатами в частности. В них идет речь о нерасширении НАТО на восток, о решении конфликтов мирным путем, ограничениях по вооружениям. Кроме того, Россия предложила НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

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