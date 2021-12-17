Королевская семья Нидерландов попала в скандал из-за несоблюдения антиковидных мер

Принцесса Амалия закатила вечеринку в честь 18-летия вопреки санитарным правилам

Омикрон распространяется в мире пугающими темпами. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Самым агрессивным из всех известных штаммов коронавируса назвали его в США. По оценке главного инфекциониста страны, эта разновидность скоро станет доминирующей в Штатах.

Из-за стремительного распространения омикрона в Великобритании Франция решила ужесточить правила въезда и выезда в эту страну. В королевстве побит новый антирекорд. Более восьмидесяти восьми тысяч случаев за сутки - максимум с начала пандемии. И на этом фоне разгорается скандал. СМИ обвинили премьер-министра Бориса Джонсона и сотрудников его канцелярии в регулярном нарушении антиковидных мер. По данным журналистов, чиновники неоднократно устраивали алкогольные вечеринки с большим количеством участников прямо на Даунинг-Стрит – в это время соотечественникам советовали ограничить контакты и сидеть по домам.

Под огнём критики оказалась и королевская семья Нидерландов. Принцесса Амалия слишком пышно отметила 18-летие. По информации прессы, на праздник пригласили 100 гостей. В стране, где действует частичный локдаун и не хватает коек для больных, разрешено принимать у себя дома не более четырёх человек. Монарх извинился, назвав поступок дочери плохой идеей.

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