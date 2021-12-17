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Кремль пообещал Евросоюзу зеркальное продление санкций

14:55
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Не Россия изначально вводила ограничительные меры, подчеркнул Песков

Российская сторона готова к зеркальному ответу в случае продления Евросоюзом экономических санкций. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля напомнил, что не Россия изначально вводила ограничительные меры, однако она располагает целым набором контрмер и готова зеркально продлить их в случае необходимости.

Москва придерживается прежней позиции: санкции незаконны с точки зрения международного права, подчеркнул Песков. Он также указал, что подобные меры еще никогда не привели своих инициаторов к поставленным целям.

Пресс-секретарь президента заявил, что Россия не только адаптировалась к существующим экономическим условиям, но и научилась извлекать из них выгоду в виде развития собственного производства и импортозамещения, пишут "Ведомости".

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции в области экономики. При этом европейские лидеры призвали Россию "приступить к выполнению минских соглашений".

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