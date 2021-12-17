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В Москве убиравшие снег коммунальщики спасли сову

15:22
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Ее передали сотрудникам Спасрезерва

В пятницу во дворе жилого дома в Банном переулке центре Москвы спасли сову. Как она оказалась в центре города, неизвестно.

Коммунальщики убирали снег и вдруг заметили птицу, которую не встретишь в московском дворе, да ещё зимой! Маленькая ушастая сова сидела на низком ограждении и совершенно не реагировала на шум от спецтехники, сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники Спасрезерва бережно взяли птицу на руки, чтобы не испугать её. Сову пока поместили в коробку и скоро передадут в центр передержки.

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