НАТО в ситуации с Украиной будет "готовиться к худшему"

Альянс "активно следит" за действиями России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался в пятницу в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым по поводу ситуации вокруг Украины.

Западные СМИ в последнее время активно тиражируют слухи о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Произойти оно якобы должно в январе 2022 года. В Кремле данную информацию назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Как подчеркивают в Москве, Россия не собирается ни на кого нападать и не представляет угрозы.

"Нет ясности в отношении точных намерений по наращиванию военной мощи со стороны России. Так что, конечно, мы можем и должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", - сказал генсек НАТО (цитата по ТАСС).

Он добавил, что сегодня альянс не видит прямых угроз союзникам, но видит "растущую напряженность". По словам Столтенберга, НАТО активно следит за действиями России.

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