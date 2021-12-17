Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Президент попросил учесть все, что волнует россиян

Законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах требуется доработать. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

Во время XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства назвал необходимостью учесть в законопроекте все, что волнует граждан.

Путин поручил доработку законопроекта правительству совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями и гражданским обществом, сообщает АГН "Москва".

16 декабря Госдума одобрила данный законопроект в первом чтении. Документ требует предъявления сертификата переболевшего или вакцинированного (либо справки о медотводе) для посещения общепита, массовых мероприятий, магазинов, учреждений культуры.

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