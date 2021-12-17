Синоптик: крайне неприятная погода ожидает россиян

Декабрь – очень неоднозначный и неоднородный месяц

В европейской России на следующей неделе ожидается комбинация погодных условий, которая доставит жителям макрорегиона немало неприятностей. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Эксперт сообщил, что в ближайшие двое суток морозы пройдут по северо-востоку европейской территории России и начнут вторгаться в центральные регионы. Столбики термометров будут резко снижаться, а до этого пройдет активный скандинавский циклон.

В Москве в воскресенье, 19 декабря, прогнозируется сильный снег, метель и ветер с порывами до 12-14 метров в секунду — по словам Шувалова, крайне неприятная погода.

В понедельник температура в течение дня будет понижаться под аккомпанемент порывистого ветра, поэтому ощущение будет такое, как будто на улице минус 25-28 градусов.

Холодная погода продержится до конца недели, отметил метеоролог в интервью радио Sputnik.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что снежная каша на улицах столицы превратится в лед, толщина которого достигнет 4-9 мм. Вдобавок корку льда, маскируя, присыплет небольшим снегом.

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