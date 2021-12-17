ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптик: крайне неприятная погода ожидает россиян

15:39
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Декабрь – очень неоднозначный и неоднородный месяц

В европейской России на следующей неделе ожидается комбинация погодных условий, которая доставит жителям макрорегиона немало неприятностей. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Зимушка-зима пришла": видео из заснеженных регионов России

Эксперт сообщил, что в ближайшие двое суток морозы пройдут по северо-востоку европейской территории России и начнут вторгаться в центральные регионы. Столбики термометров будут резко снижаться, а до этого пройдет активный скандинавский циклон.

В Москве в воскресенье, 19 декабря, прогнозируется сильный снег, метель и ветер с порывами до 12-14 метров в секунду — по словам Шувалова, крайне неприятная погода.

В понедельник температура в течение дня будет понижаться под аккомпанемент порывистого ветра, поэтому ощущение будет такое, как будто на улице минус 25-28 градусов.

Холодная погода продержится до конца недели, отметил метеоролог в интервью радио Sputnik.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что снежная каша на улицах столицы превратится в лед, толщина которого достигнет 4-9 мм. Вдобавок корку льда, маскируя, присыплет небольшим снегом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.