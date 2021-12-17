Назван способ повысить эффективность "Спутника V" против "омикрона"

Поможет бустерная прививка

Российские ученые нашли способ повысить эффективность вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "микрон". Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, этого удалось добиться с помощью бустерной прививки.

"Вируснейтрализующая активность против "омикрона" спустя 2-3 месяца после получения бустера "Спутником Лайт" в предварительном лабораторном исследовании оказалась выше, чем активность спустя 6 месяцев после вакцинации одним "Спутником V", - говорится в сообщении РФПИ.

По расчетам медиков, эффективность "Спутника V" после его усиления бустерной дозой "Спутника Лайт" против штамма "омикрон" превысит 80%. Сочетание вакцин, согласно исследованию Центра имени Гамалеи, защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации.

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