Путин отметил рост реальных зарплат в России

Бизнес направляет прибыль на решение текущих задач

Зарплаты в России растут – причем не только в номинальном, но и в реальном значении, заявил Владимир Путин. Российский президент отметил, что бизнес в первую очередь направляет растущую прибыль на решение текущих задач, погашение кредитов и займов и на увеличение зарплат сотрудников.

"Зарплаты не в номинальном, а в реальном выражении тоже подрастают, и это очень хорошо", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Российский лидер также подчеркнул, что России необходимо без паузы добиться перехода к долгосрочному и качественному росту экономики. По словам президента, это принципиально важно сейчас, когда национальная экономика восстановилась. В стране есть солидные государственные ресурсы и хороший потенциал бизнеса, приводит слова Путина ТАСС.

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