Анастасия Ракова: Пандемия ускорила цифровизацию социальной сферы Москвы

Столица адаптировалась к новой реальности

Москва адаптировалась под новую реальность, а пандемия коронавирусной инфекции только ускорила цифровизацию социальной сферы, которая началась еще десять лет назад. Об этом в интервью "Москвич Mag" рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она привела в пример телемедицину, по поводу которой было много опасений. "Разумеется, это не панацея, но в случае с ковидом телемедицина стала отличным подспорьем для врачей. На старте пандемии заработал телемедицинский центр, который теперь используется не только в ковидных нуждах, но и для расширенного стандарта диспансеризации москвичей", - отметила Анастасия Ракова.

По ее словам, столичный телемедицинский центр провел порядка 2,3 миллиона консультаций. Это позволило минимизировать контакты и снизить риск заражения. Со своей стороны "Московская электронная школа" позволила во время пандемии не прерывать учебный процесс.

Заммэра рассказала, что все больше услуг переводится в электронный вид. Так, в почти 70 центрах госуслуг находятся современные диагностические комплексы для медицинской проверки.

"В МФЦ есть зона электронных услуг с компьютерами, которыми могут воспользоваться все желающие, а также получить консультацию специалиста в случае возникновения трудностей", - добавила Анастасия Ракова.

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