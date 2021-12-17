Гинцбург рассказал о технологии создания вакцин от всех антигенов COVID-19

Подобная технология уже создана для вируса гриппа

Ученые разработали технологию, которая позволяет производить вакцину, защищающую сразу от всех антигенов. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт подчеркнул, что его научное учреждение всегда занималось решением проблемы реагирования на угрозы вирусных заболеваний, однако их возбудители быстро изменяются.

С учетом этого требуются технологии, которые позволяют перейти от одного варианта антигена к другому, пояснил Гинцбург. Подобная технология уже создана для вируса гриппа и проходит апробацию в клинических исследованиях.

Подобных технологий несколько, в совокупности они обеспечивают универсальную защиту: если одновременно появится множество различных штаммов коронавируса в популяции, на этот случай найдется подобная технология, цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее в РФПИ рассказали, что есть способ повысить эффективность вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон" — с помощью бустерной прививки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram