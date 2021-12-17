Мишустин рассказал, как "Смешарики" объединяют общество

Премьер подчеркнул роль кино

Мультфильм "Смешарики" - гимн детства сегодняшнего поколения российских детей, считает премьер-министр России. Михаил Мишустин говорил о роли кино в объединении общества на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа.

"Последний богатырь" - великолепный фильм и для детей и взрослых - семейное кино. "Смешарики" - ну это просто гимн детства сегодняшнего поколения", - сказал Мишустин. Премьер высоко оценил также киноленты "Движение вверх" и"Время первых", из более ранних он назвал "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Мишустин отметил, что такого мнения об этих фильмах придерживаются миллионы россиян.

Премьер рассказал участникам встречи, что днем ранее он обсудил вопросы финансирования кино с президентом России. По словам Мишустина, Владимир Путин поддержал инициативу по выделению в 2022 году на эти цели дополнительных средств. Будет выделено 5,5 миллиарда рублей. Из них 4 миллиарда получит Фонд кино, а полтора миллиарда – министерство культуры, передает РИА Новости.

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