Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил об убийствах на границе

Чечко был свидетелем как минимум двух инцидентов

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, попросивший политического убежища в Белоруссии, сообщил об убийствах волонтеров польскими силовиками. Как рассказал Чечко в эфире телеканала "Беларусь 1", он был свидетелем как минимум двух подобных инцидентов.

"Я решил покинуть польскую армию… потому что невозможно молчать о том, что творится на территории Польши", - объяснил польский солдат причины своего поступка.

Части 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира были переброшены на участко границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. Белорусский пограничный наряд остановил Чечко 16 декабря вблизи польской границы. Задержанный попросил политического убежища, заявив, что не согласен с политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами, передает агентство БелТА.

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