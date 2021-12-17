Названы самые влиятельные политики Европы

Кому отдают негласное лидерство?

Две недели до Нового года и количество самых разных прогнозов на 22 растет в геометрической прогрессии. Один из самых интересных представил журнал Politico. Это американское издание, специализирующееся на политической журналистике, уже семь лет имеет и европейское отделение, совместное с Акселем Шпрингером, одним из крупнейших европейских издательских и медиаконцернов. Репутацию надо поддерживать, и европейский Politico порадовал интересующихся политикой списком тех, кто, по мнению авторов, больше всех повлияет на Европу в 2022 году. Причем, каждому из своих героев они дали говорящее прозвище.

Список тех, кто будет вершить европейскую политику в 2022, что вполне логично, составили за океаном. Но то ли политическая дальнозоркость, а, быть может, сугубо личные мотивы составителей списка повлияли на выбор политика номер 1, которым признан премьер-министр Италии.

Марио Драги, конечно, далеко до Берлускони, но не связанный ни с одной политической силой бывший председатель европейского центрального банка проводит взвешенную и последовательную политику на радость итальянцам, откровенно уставшим от премьерской чехарды последних лет. Правда, в общеевропейскую риторику политика Драги как-то не укладывается. Например, он надеется, что "Северный поток 2" под рестрикции не попадет.

"Выбрали как раз ту фигуру, которая не будет вызывать ни у кого ревности и на которую можно все спихнуть. Любая другая фигура политика №1 вызвала бы в Европе у той или иной страны возмущения. Назвали бы Макрона - ну не является, он, конечно, политиком №1. В Германии такого политика больше уже нет. Ну кого еще называть? Поэтому нужна была примеряющая такая личность, с которой все бы согласились и к которой бы относились по рангу более-менее. Вот и выбрали господина Драги, который, конечно, ни по весу, ни по возможностям не является фигурой №1 в Европе", - рассуждает главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский.

А настоящая борьба за это "гордое звание", всем понятно, развернется между новым немецким канцлером и французским президентом. Олафу Шольцу авансом отдают негласное лидерство. Эммануэль Макрон, мечтающий о Европе от Владивостока до Лиссабона, принимая председательство в Европейском Совете, свои амбиции тоже обозначил весьма чётко.

"Если резюмировать в одной фразе цель нашего председательства в ЕС, то это сделать Европу более суверенной. Перевести Европу от сотрудничества внутри наших границ к Европе, которая имела бы силу в мире, была бы полностью независимой и самостоятельно распоряжалась своей судьбой", - сказал он.

Сначала, правда, предстоит решить кто будет распоряжаться судьбой Франции. В апреле в стране пройдут президентские выборы. И их эксперты единогласно называют важнейшим европейским политическим событием 2022 года.

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова.

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