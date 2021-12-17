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Голикова призвала россиян соблюдать ограничения в праздничные дни

17:32
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Тем, кто еще не привит, лучше вакцинироваться

Новогодние праздники не должны привести к новому витку заболеваемости коронавирусом, надеется вице-премьер Татьяна Голикова. Заместитель председателя правительства призвала россиян соблюдать в новогодние дни ограничения и проводить мероприятия в режиме COVID-free.

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По словам Голиковой, обеспокоенность вызывает распространение штамма коронавируса "омикрон".

"Распространение нового штамма "омикрон" вызывает нашу обеспокоенность, и мы вновь настоятельно рекомендуем привиться тем, кто по каким-то причинам пока этого не сделал", - заявила вице-премьер на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Голикова порекомендовала также тем, кто был вакцинирован или переболел полгода назад,  также прийти на прививочный пункт, передает РИА Новости.

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