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В московских школах пройдут новогодние елки с соблюдением мер безопасности

17:35
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Для посещения утренников нужно иметь при себе QR-код

Московские школы и детсады определятся с новогодними елками. В каждом учреждении эпидемиологическая ситуация может быть разная, поэтому решения о проведении принимать они должны самостоятельно. Об этом в пятницу рассказали в Департаменте образования и науки столицы.

"Самый долгожданный детский праздник не должен омрачаться опасным вирусом. Если эпидемиологическая обстановка в школе позволяет провести утренник, все желающие родители смогут лично поприсутствовать на елке", - указали в пресс-службе ведомства.

Однако там напомнили горожанам, что для посещения утренников родителям нужно иметь при себе QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

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