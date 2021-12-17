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Уровень коллективного иммунитета в Москве превысил 72%

17:59
  • пятница
  • 17 декабря 2021

За последние сутки в столице выявлено 2755 случаев заражения COVID-19

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 6,6 миллиона москвичей. Уровень коллективного иммунитета в столице превысил 72%.
Уровень коллективного иммунитета в России приблизился к 58%

"По данным на 17 декабря, 6 604 953 - вакцинация первым компонентом, 6 147 395 - полная вакцинация, 72,2% - коллективный иммунитет", - сообщил портал стопкоронавирус.рф.

По данным портала, за последние сутки в Москве выявлено 2755 случаев заражения COVID-19, общее число заболевших - 1 997 784. Выздоровели 1 828 635 пациентов.

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