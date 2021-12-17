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Песков объяснил неторопливость россиян в вопросе вакцинации

18:36
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Люди привыкают к опасности

Людям свойственно привыкать к любой опасности. Именно этим объясняет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тот факт, что россияне не спешат прививаться от коронавируса.
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"Мы привыкли к угрозе коронавируса. Ведь почему так трудно убедить людей вакцинироваться? Потому что притупляется чувство страха", - заявил представитель Кремля в интервью RTVI.

Песков сравнил ситуацию с войной: там у людей также пропадает страх. Человек в какой-то момент перестает пригибаться, когда рядом взрываются снаряды. Это человеческая натура, заключил пресс-секретарь президента.

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