Песков объяснил неторопливость россиян в вопросе вакцинации

Люди привыкают к опасности

Людям свойственно привыкать к любой опасности. Именно этим объясняет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тот факт, что россияне не спешат прививаться от коронавируса.

"Мы привыкли к угрозе коронавируса. Ведь почему так трудно убедить людей вакцинироваться? Потому что притупляется чувство страха", - заявил представитель Кремля в интервью RTVI.

Песков сравнил ситуацию с войной: там у людей также пропадает страх. Человек в какой-то момент перестает пригибаться, когда рядом взрываются снаряды. Это человеческая натура, заключил пресс-секретарь президента.

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