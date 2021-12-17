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Песков рассказал о планах Путина на выборы 2024 года

19:01
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Запад хочет, чтобы в России был другой президент

Многие на Западе хотели бы, чтобы в России был другой президент. Они мечтают, чтобы кабинет в Кремле занял человек, который разрешит гей-парады и будет разбазаривать российские территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Что касается вопроса транзита власти в России, то на рабочем уровне в Кремле эта тема не обсуждается, отметил Песков. Представитель Кремля напомнил в интервью RTVI, что Владимир Путин еще не объявил, будет ли он баллотироваться на следующий срок в 2024 году.

Песков подчеркнул, что действующий президент России – личность уникальная. Как по харизме, так и по следу, который он уже оставил в истории – как и Гельмут Коль, Ангела Меркель или Си Цзиньпин.

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