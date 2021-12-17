Прием работ на конкурс детского рисунка "Моя Россия" стартует в январе

Творческая работа должна быть авторской

10 января 2022 года начнется прием работ для участия в IV Международном конкурсе детского рисунка "Моя Россия".

В конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации, а также граждане других государств, владеющие русским языком от 6 до 17 лет. Творческая работа, которую представляет участник, должна быть авторской. Участники могут осветить самые разнообразные сюжеты, связанные с традициями.

Прием заявок осуществляется на сайте my-russia.org до 31 марта 2022 года. На этом же сайте можно получить дополнительную информацию о конкурсе.

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