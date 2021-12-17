Проезд в общественном транспорте Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным

Речь идет о метро, МЦК и наземном транспорте

Мэр столицы Сергей Собянин поручил продлить работу метро и Московского центрального кольца на всю новогоднюю ночь.

При этом работа Московских центральных диаметров (МЦД) продлевается до 2:30. Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать почти на 160 маршрутах, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Собянин также сообщил, что проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным. "Надо сделать подарок москвичам, поэтому в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет бесплатным", - приводит слова мэра АГН "Москва".

Также стало известно, что с 31 декабря по 8 января в Москве будут бесплатны уличные парковки. 9 января они будут работать по графику воскресенья. Оплачиваются парковки только на тех улицах, где действует повышенный тариф.

В Москве в пятницу запустили новогодний транспорт. На линию вышли украшенные праздничной символикой и гирляндами автобусы и трамваи.

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