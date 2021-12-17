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Берлин объявил о решении запретить вещание RT DE в Германии

19:48
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Власти заявили, что у СМИ нет соответствующей лицензии

Германский медиарегулятор MABB объявил о начале процедур по запрету вещания на немецкой территории телеканала RT DE. Заявление последовало буквально через сутки после начала работы немецкоязычного подразделения российского вещателя.
Названа причина блокировки канала RT DE на YouTube

Как заявила глава немецкого регулятора MABB Ева Флекен, Russia Today не имеет лицензии на работу на территории Германии – и руководство этого СМИ даже не обращалось за ней. В то же время, телеканал RT DE, который должен ответить на претензии до конца года, сообщил на своем сайте, что обладает лицензией на вещание в Сербии. А это, в соответствии с Европейским соглашением по трансграничному вещанию, дает ему право работать в Германии.

Флекен, однако, утверждает, что такой лицензии недостаточно. Днем ранее, спустя всего пять часов после начала работы телеканала, его аккаунт был заблокирован в YouTube. RT DE обратился к руководству Google с требованием снять блокировку, передает Reuters.

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