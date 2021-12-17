Песков рассказал, смотрит ли Путин TikTok

Представитель Кремля признался, что не понимает Пелевина

Дмитрий Песков не задумывается о своих перспективах на 5-10-15 лет вперед. Пресс-секретарь президента России считает, что все зависит от обстоятельств.

"Ну, меня в какой-то момент уволят. А потом - будет какая-то другая ипостась", - сказал Песков в интервью RTVI. Отвечая на вопрос "кто, если не Путин", Песков подчеркнул, что это будет кандидат, которого выберут сами россияне.

Рассказал представитель Кремля и о своих литературных предпочтениях. В частности, он признался, что не понимает Виктора Пелевина, ему ближе Владимир Сорокин. Что касается музыки, то между группами "Гражданская оборона" и "Сектор газа" Песков выбрал бы первую. А вот рэпер Моргенштерн пресс-секретарю президента не нравится.

Ответил Песков и на вопрос журналиста, смотрит ли президент Путин ролики в TikTok. "Надеюсь, что нет", - сказал, смеясь, представитель Кремля. Также выяснилось, что пресс-секретарь президента любит читать Telegram-канал "Усы Пескова".

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