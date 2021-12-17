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Три человека пострадали при пожаре на "Северной верфи" в Петербурге

20:52
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Горит строящийся корабль

Строящийся на "Северной верфи"  Санкт-Петербурге корабль загорелся вечером 17 декабря. По данным источника в силовых структурах, корабль еще не передан ВМФ, у него нет экипажа. В результате возгорания пострадали три человека.

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"Состояние одного мужчины оценивается как средней степени тяжести, двух остальных - как удовлетворительное", - сообщили агентству ТАСС на городской станции скорой помощи.

Завод "Северная верфь" занимается военным и гражданским судостроением, входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Сейчас на верфи строятся корветы "Гремящий" и "Проворный", которые планируется вооружить ракетными комплексами "Уран" и "Редут".

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