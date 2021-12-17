Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из Кении

Пассажирам придется дважды пройти тест на коронавирус
Прибывающим в Россию из Кении пассажирам придется пройти двухнедельный карантин, а также дважды сдать тест на коронавирус. Роспотребнадзор исполнит поручение оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
"Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия режима изоляция с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР", - цитирует сообщение штаба "Интерфакс".
Роспотребнадзор уже ввел двухнедельную изоляцию для россиян, пребывающих из ЮАР. В республике был обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон". Такие же меры предпринимаются в отношении путешественников, прибывающих в Россию из восьми соседних с ЮАР государств.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram