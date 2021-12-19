В России зарегистрировано 27967 новых случаев заражения коронавирусом

ВОЗ разрешит использование вакцины"Спутник V" в 2022 году

За сутки в России зафиксировано 27 967 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 214 790 человек с COVID-19, умерло 297 203 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 013 больных, всего в столице 2 003 080 инфицированных, скончались 35 886 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Всемирная организация здравоохранения может признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года. Об этом заявили в европейском отделении ВОЗ. Ранее в России высказывали предположение, что препарат будет зарегистрирован до конца 2021 года.

"Спутник V" – первая зарегистрированная в России и мире вакцина от коронавируса. она успешно применяется в десятках стран мира, но до сих пор не получила официального разрешения на применение в Евросоюзе и регистрацию ВОЗ.

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