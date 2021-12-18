В Москве за сутки вылечились от коронавируса почти 3 тысячи человек

Темпы заболеваемости снижаются

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 936 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 831 571.

Законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно направили в регионы. На этой неделе документ в первом чтении приняла Госдума. Ожидается, что закон заработает с февраля 2022 года.

По данным на 18 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 186 823 пациентам, умерли с начала пандемии 296 180 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 000 067, в мире более 273 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,3 миллиона человек.

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