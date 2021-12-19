Коронавирусом в мире заразились 274 миллиона человек

Быстро распространяется новый штамм вируса

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 274 миллиона, скончались от осложнений болезни более 5,3 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 50,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 806 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,7миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 11,3 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 10,2 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

Страны G7 признали высокие темпы распространения омикрон-штамма коронавируса самой серьёзной угрозой для здоровья человечества. "Большая семёрка" призвала укреплять сотрудничество между государствами и обмениваться имеющимися данными для того, чтобы как можно скорее найти решение проблемы. Штамм омикрон появился в ноябре на юге Африки и стремительно распространяется по всему миру.

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