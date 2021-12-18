За сутки в России 27434 человека заразились коронавирусом

Иммунитет к COVID-19 лучше сохраняется у пожилых людей

За сутки в России зафиксировано 27 434 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 186 823 человека с COVID-19, умерло 296 180 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 283 больных, всего в столице 2 000 067 инфицированных, скончались 35 805 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Учёные выяснили, что быстрее всего уровень антител к коронавирусу снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей. На длительность иммунитета также влияют тяжёлое течение болезни, повышенная масса тела и высокий процент поражения лёгких. При совпадении этих факторов антитела в организме сохраняются дольше.

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