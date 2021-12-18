ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки в России 27434 человека заразились коронавирусом

11:36
  • суббота
  • 18 декабря 2021

Иммунитет к COVID-19 лучше сохраняется у пожилых людей

За сутки в России зафиксировано 27 434 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 186 823 человека с COVID-19, умерло 296 180 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 2 283 больных, всего в столице 2 000 067 инфицированных, скончались 35 805 пациентов. 

Врачи выявили нервные расстройства у переболевших коронавирусом
Голикова назвала процент заболевших коронавирусом после вакцинации

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Учёные выяснили, что быстрее всего уровень антител к коронавирусу снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей. На длительность иммунитета также влияют тяжёлое течение болезни, повышенная масса тела и высокий процент поражения лёгких. При совпадении этих факторов антитела в организме сохраняются дольше.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19 в России
Эпидемия COVID-19 в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.