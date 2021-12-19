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Московские врачи вылечили ещё более 2 тысяч больных COVID-19

11:56
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Освобождаются койки в стационарах

За прошедшие сутки в Москве выздоровел ещё 2 661 человек с диагнозом "коронавирус". Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 834 232.

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В законопроект о QR-кодах, который на этой неделе в перовом чтении приняла Госдума, предлагается внести поправки о том, что церкви и другие религиозные организации можно посещать без документов о наличии иммунитета к коронавирусу или результата ПЦР-теста. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным на 19 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 214 790 пациентам, умерли с начала пандемии 297 203 человека. В Москве больных зарегистрировано 2 003 080, в мире более 274 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,3 миллиона человек.

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