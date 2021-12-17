Главе МИД ФРГ предрекли серьезные проблемы из-за России

Канцлеру придется вмешаться

Правящую коалицию Германии ожидает раскол, если глава МИД Анналена Бербок продолжит свою политику в отношении России и "Северного потока-2". Скроее всего, придется вмешаться канцлеру Олафу Шольцу, считает представитель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Альберт Брайнингер.

"После того, как она объявила, что проект "Северный поток 2" не соответствует некоторым законам ЕС, рынок отреагировал повышением цен. Затем ... она выслала двух дипломатов. Это не может длиться вечно, канцлеру придется вмешаться и внести "поправки" в политику министра по отношению к России", - заявил Брайнингер агентству РИА Новости.

Политик добавил, что эти действия - источник конфликта, который может расколоть недавно созданную коалицию. Брайнингер убежден, что экономические интересы ФРГ должны возобладать.

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