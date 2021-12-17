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Пожару на верфи в Петербурге присвоен наивысший ранг сложности

21:50
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Огонь охватил палубу строящегося корвета "Проворный"

Наивысший ранг сложности присвоен пожару на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. В тушении участвуют 168 человек и 42 единицы техники, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

Три человека пострадали при пожаре на "Северной верфи" в Петербурге
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"Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Пожару присвоен ранг №4, наивысший для Санкт-Петербурга", - сообщили в экстренных службах.

В Объединенной судостроительной корпорации, которой принадлежит верфь, уточнили, что горит строящийся корвет проекта 20385 "Проворный". Огонь повредил ходовую рубку главного командного поста и башенно-мачтовую конструкцию. По словам специалистов, шансы на спасение корабля есть, передает ТАСС.

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