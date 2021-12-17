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Список иноагентов пополнили две организации

22:13
  • пятница
  • 17 декабря 2021

В частности, в реестр включено дальневосточное общественное движение "Маяк"

Организация "Лилит" и дальневосточное движение "Маяк" включены в список иноагентов. О внесении их в перечень средств массовой информации и некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, сообщил Минюст.

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"В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит", - сообщается на сайте ведомства.

Также иноагентом объявлено дальневосточное общественное движение "Маяк". На сайте движения указано, что оно оказывает правовую и социально-психологическую помощь представителям ЛГБТ-сообщества и женщинам, пострадавшим от насилия.

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