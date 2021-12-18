Клоун, актёр, художник...100 лет Юрию Никулину

Как отметят юбилей в его родном цирке

На фасаде Останкинской башни в Москве запустили праздничный ролик с портретом Юрия Никулина. Со дня рождения знаменитого циркового артиста и актёра исполнилось 100 лет. Добрый и смешной, с фантастическим чувством юмора - он навсегда остался в памяти нескольких поколений в России и за рубежом.

"Песню про зайцев" услышит сейчас любой, кто наберет номер телефона Юрия Никулина – младшего. В день столетия знаменитого дедушки внук признаётся: в любимом цирке не просто работает – живёт! Причём, с рождения.

Юрий Никулин себя ни с кем не сравнивал. Сын актёров, выросший в коммуналке, с детства мечтавший о сцене, с 17-ти лет воевал. Сначала - Финская война, потом – Великая Отечественная.

К 100-летию Юрия Никулина стали доступны уникальные документы. В журнале боевых действий – суровые будни: когда наступал, когда шёл в разведку. А в трогательных письмах с фронта маме и папе – весёлые рисунки и слова поддержки, передаёт "ТВ Центр".

После войны его не приняли ни в один театральный вуз – казался нескладным и слишком взрослым. А в школу-студию разговорных жанров при цирке на Цветном бульваре взяли. Он учился и выступал с упоением, публика его обожала.

Никулин посвятил цирку более полувека. Став директором, не только нашёл деньги на строительство, но и постоянно заботился о каждом сотруднике. В кабинете Никулина по сей день никто не садится в его кресло.

Его кинообразы неповторимы. И комические, и драматические. Коллеги говорят: он не играл - жил в кадре. Популярности Юрию Никулину добавлял талант рассказчика. Не важно, что это было - анекдот или фирменный тост. Но больше всего его любили за способность услышать и помочь. Письма к Никулину приходили ежедневно, пачками. Он всем отвечал и помогал. Тихо, без огласки. А ещё рисовал - любимую жену, сына и внуков.

Сегодня в цирке Никулина особое представление, для своих. Тех, кто знает, помнит и любит родного, доброго и открытого человека - Юрия Никулина.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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