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В США отреагировали на российские инициативы по безопасности

10:26
  • суббота
  • 18 декабря 2021

Часть из них назвали полезными

В Белом доме сочли часть предложений России по безопасности неприемлемыми, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники в американской администрации. Тем не менее, некоторые идеи, высказанные в Москве, в Вашингтоне признали полезными.
Россия призвала США серьезно отнестись к предложениям по безопасности

Свой официальный ответ на выдвинутые Россией предложения Штаты планируют дать на следующей неделе с 20 по 26 декабря.

Накануне, 17 декабря Россия предложила США подписать совместный документ, касающийся гарантий безопасности. Он состоит из восьми пунктов и устанавливает принципы неделимой и равной безопасности.

В частности, речь идёт об отказе действий и мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны, неучастие в них и отказ от их поддержки. Важная часть проекта договора касается России и НАТО. Москва предлагает альянсу вернуться на те позиции, которые он занимал до 1997 года, а также отменить план дальнейшего расширения за счёт стран, которые ранее входили в состав СССР. В первую очередь, речь идёт о Грузии и Украине.

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