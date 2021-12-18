Москвичей предупредили о неприятных изменениях в погоде

Они произойдут уже завтра, 19 декабря

В ближайшие дни москвичей ждут неприятные погодные сюрпризы. В воскресенье, 19 декабря атмосферное давление в столичном регионе опустится до минимальных значений - 726-728 миллиметров ртутного столба.

Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, причиной такого понижения будет мощный циклон с сильным снегом и метелью. На следующей неделе давление подрастёт, но москвичей ожидает очередное испытание – резкое понижение температуры.

Уже в ночь на вторник, 21 декабря столбики термометров опустятся в Москве до минус 24 градусов. Днём будет не выше 16-ти мороза. К концу недели потеплеет до минус 11-ти, почти каждый день будет идти снег.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram