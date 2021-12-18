Порошенко сбежал от следователей в Турцию

Экс-президенту Украины хотели предъявить обвинение

Бывший президент Украины Пётр Порошенко спешно покинул страну после неудачной попытки следователей вручить ему повестку. Народного депутата намеревались вызвать в участок и предъявить обвинения по делу о незаконной закупке угля, госизмене и финансировании терроризма.

Полицейские подошли к нему на улице недалеко от Верховной рады, но их оттеснили охранники парламентария. Сам он сел в машину и уехал в неизвестном направлении, сообщает "ТВ Центр".

Как отмечают журналисты, спустя считаные минуты Порошенко купил билет на самолёт в Стамбул всего за полтора часа до вылета. В его партии пояснили, что бывший глава государства отправился в дипломатическое турне по Турции и Польше, и заявили, что поездка была запланирована.

Следователи ждут Порошенко на допрос в понедельник, 20 декабря. Независимо от того, явится он или нет, в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

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